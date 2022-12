Diego Milito, ospite negli studi di ESPN, manda messaggi di conforto verso Lautaro Martinez, ancora a secco di marcature in questo Mondiale. Interpellato sul momento del Toro, il Principe, che ben conosce il giocatore, esprime una certezza: "Lautaro è un attaccante straordinario, deve vivere questo momento con la maggior tranquillità possibile. Capitano agli attaccanti momenti in cui non si riesce a segnare, queste situazioni creano ansia; ma lui ha sempre dimostrato di essere un grande giocatore. Quando riuscirà a trovare la porta, tornerà a segnare e a darci soddisfazioni come ha sempre fatto".