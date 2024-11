"Inter-Napoli la vedo come una partita molto importante per la continuità, il morale e la convinzione di poter vincere lo Scudetto. Ma ci sono tante partite davanti. Chi vince non può dire di aver vinto lo Scudetto", dice senza mezzi termini, Mauro Milanese, altro doppio ex in questione della sfida protagonista della giornata in corso che raffredda gli entusiasmi e le pressioni, prima di aggiungere con ottimismo: "Ma sarà una bellissima partita".

Chi vede favorito?

"Difficile dirlo. Perché quest’anno non c’è una vera e propria favorita. Tutte le squadre davanti hanno avuto dei momenti no. È un campionato strano, dove l’Atalanta ad esempio se continua così potrà sorprendere tutti fino alla fine".

Stasera Lukaku torna da avversario a San Siro.

"Quelli davanti sono sempre i più accreditati. Lukaku sarà inevitabilmente attenzionato. Poi però queste partite magari vengono risolte da un difensore con un colpo di testa".