Finché non vede l'ufficialità, non crede. Paolo Scaroni, presidente del Milan, parla nel corso de 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento non vuole commentare le voci che vedono Romelu Lukaku e Paulo Dybala prossimi a vestire la maglia dell'Inter la prossima stagione: "Cerco di non preoccuparmi per cose non avvenute, per ora mi sembrano tutte ipotesi, ma poi guardo al nostro club. Siamo abituati ad affrontare avversari competitive: sicuramente l'Inter aveva una squadra sulla carta più forte del Milan, ma lo spirito di squadra e la capacità dei nostri tecnici e dirigenti hanno giocato un ruolo fondamentale. Occasioni perse dal Milan sul mercato? Non lo so, sicuramente perdiamo tante chiacchiere. Non vedo decine di operazioni già concluse, sono soltanto decine di ipotesi. Noi siamo più riservati di altri e non ho l'impressione che stiamo perdendo dei colpi. Mi aspetto che un signore come Gerry Cardinale abbia un occhio attento ai bilanci, magari qualche investimento ma in previsione di obiettivi che creino valore. Le cose da mecenate sono superate".