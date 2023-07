Christian Pulisic ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Milan. L'attaccante americano è stato acquistato a titolo definitivo dal Chelsea. "Sono molto contento di essere qua, sono emozionato e onorato. Al Milan è davvero tutto speciale, si respira la storia, non puoi non avere voglia di venirci - le sue parole -. Ho parlato con Pioli, ho davvero percepito la volontà di volermi e gli sono grato. Cercherò di dare una mano alla squadra per provare a vincere dei titoli, cercherò di crescere e alzare il mio livello. Il derby nel giorno del mio compleanno? Il miglior regalo sarebbe vincere il derby e fare un gol".