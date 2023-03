Dopo il Milan, Daniel Maldini venerdì ha punito anche l'Inter segnando il gol del momentaneo 1-0 nella vittoria dello Spezia. Un assist non da poco per il Milan, che domani sera contro la Salernitana può tentare l'aggancio in classifica sui nerazzurri. Anche se il tecnico rossonero Stefano Pioli, nella conferenza stampa della vigilia, non si sbilancia tanto sul favore fatto dal ragazzo: "Non ho visto Spezia-Inter, ma ho visto il gol di Maldini. Non devo fare alcun commento. Noi pensiamo a fare più punti possibili per tornare a vincere in campionato".