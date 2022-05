L'impresa scudetto in casa Milan è partita da molto lontano, sulle fondamenta del secondo posto ottenuto nel 2019-20 al fotofinish battendo l'Atalanta 2-0. Una traguardo che ha dato al gruppo il la per credere a qualcosa di decisamente più grande, come raccontato da Stefano Pioli a Milan TV: "Abbiamo pensato a migliorarci dal primo giorno del raduno, ai miei giocatori facevo spesso una domanda: 'ma se finissimo secondi, saremmo contenti?'. Non saremmo stati contenti, questa è stata l'ambizione e la motivazione che ci ha spinto a migliorare giorno per giorno".