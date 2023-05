Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla lotta Champions, alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Non so come andranno le partite di oggi. Noi sappiamo che servirà una partita di alto livello, contro una squadra che ha fatto un po' meglio di noi in campionato ma peggio di noi in Champions. I risultati di oggi non cambieranno il nostro atteggiamento: si scende in campo per vincere le gare".

Cosa ne pensa della penalizzazione della Juve?

"Siamo tutti d'accordo che la tempistica non è stata regolare: togliere, mettere, togliere... Si potrebbero trovare tempi migliori per agevolare tutte le squadre".