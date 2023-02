Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di misura contro il Torino: "Non ho mai parlato di problema a livello fisico, ma sempre di aspetti mentali e tattici. Dopo il gol di Giroud la squadra ha ritrovato scioltezza. Ho un gruppo di ragazzi che dai risultati positivi trae energia e la tramutano in risultati. Ora testa alla Champions perché dobbiamo alzare il livello".