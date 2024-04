Perdita non di poco conto per Stefano Pioli in vista della sfida di domani pomeriggio tra Sassuolo e Milan: non è partito coi compagni il portiere Mike Maignan, costretto a fermarsi a causa di un affaticamento muscolare. Secondo Sky Sport, comunque, in casa rossonera giudicano il problema di lieve entità.

Il portiere francese sarà tenuto precauzionalmente a riposo per essere al 100% e pienamente a disposizione per la sfida alla Roma di giovedì all'Olimpico, ritorno dei quarti di finale di Europa League, con all'orizzonte il derby di lunedì 22 con l'Inter. Domani, la porta del Milan sarà affidata a Marco Sportiello.