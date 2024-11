Lunga intervista a Milannews.it di Geoffrey Moncada, arrivato in rossonero nel 2019 come Capo Scout e oggi Direttore Tecnico del club rossonero, durante la quale l'ex Monaco ha parlato anche di Marcus Thuram. "Abbiamo fatto una shortlist, c’era bisogno di prendere un nuovo esterno sinistro - ha detto rispondendo su Leao, uno dei giocatori da lui segnalati -. C'erano bei nomi (ride, ndr). C’era Leao, c’era Malen, c’era Marcus Thuram che era al Guingamp… C'era questo tipo di profilo, fisico. Oggi Leao, Malen e Thuram giocano a livelli alti e stanno facendo bene. Ma quattro-cinque anni fa non era così scontato. Leao giocava al Lille e aveva fatto solo sei mesi da titolare e l’abbiamo portato a Milano. Non è facile… In generale si è sempre molto duri con i giocatori ma per me bisogna lasciargli sempre un po’ di tempo".

Fofana ha detto che c’è anche il Milan per lo scudetto, ma bisogna lasciarvi un po’ di tempo.

"Sì, sono sicuro che questa squadra ha margine per questo".

Ma già quest’anno?

"Sì. Abbiamo sofferto nelle prime partite però abbiamo visto che nei big match, contro l’Inter e contro il Real Madrid, siamo presenti, abbiamo visto veramente un bel Milan. Dobbiamo puntare a vederlo sempre mettendo un po’ più di concentrazione anche nelle altre partite. È una cosa mentale. Facciamo tutto per arrivare su questa strada".