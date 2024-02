Ismael Bennacer, tornato dall'avventura in Coppa d'Africa e subito cruciale per il Milan di Stefano Pioli nella vittoria di Frosinone, intervistato da DAZN nel dopo partita si è soffermato brevemente sulla partitissima di domani sera e sui riflessi sui rossoneri: "Inter-Juve sarà una partita normale. Vogliamo vincere ogni partita, il risultato di domani non cambierà niente perché avremo sempre lo stesso spirito e la stessa voglia”.