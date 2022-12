Episodio bellissimo accaduto al termine delle premiazioni della finale Mondiale in Qatar. Lionel Messi, seduto sul palco in compagnia di moglie e figli, intravede passare da dietro Javier Zanetti. La Pulce chiama il vicepresidente dell'Inter per un caloroso e affettuoso abbraccio. Le tercera è realtà: l'Albiceleste è sul tetto del mondo e gli argentini possono impazzire di gioia. Selfie celebrativo e Zanetti che ha baciato il trofeo mondiale.