Lionel Messi ha centrato ieri il bersaglio anche contro il Benfica. I lusitani erano ancora tra le squadra a cui non aveva fatto gol in Champions League. Come sottolinea oggi su Twitter il giornalista Giuseppe Pastore, ne restano solo quattro "immacolate" contro l'argentino. Una è l'Inter, le altre sono Rubin Kazan, Atletico Madrid e Udinese.