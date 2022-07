Enrico Mentana, intercettato da La Gazzetta dello Sport a margine dell'ultima tappa del roadshow “Insieme per crescere”, ha esposto il suo pensiero da tifoso nerazzurro sul ritorno di Lukaku: “Non posso che pensarne bene, vediamo come sarà. Viene da un anno difficile, condizione che ha favorito il suo ritorno, e proprio per questo bisognerà vedere come lui si adeguerà al gioco di Inzaghi e come l'Inter alla sua presenza. Sulla carta non posso che dirne bene”.

E alla domanda se si priverebbe o meno di Skriniar destinato al PSG, il giornalista non ha dubbi: “Qualora fosse possibile, no. Chi al suo posto in caso di addio? Bremer non può sostituirlo, Milenkovic si. Il problema dell'Inter non è la difesa, è avere una squadra competitiva nei vari ruoli”.