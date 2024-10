In continuità con quanto accaduto l'anno scorso, l'Inter domina anche quest'anno la classifica della media spettatori in Serie A, aggiornata da Calcio & Finanza. I nerazzurri hanno finora totalizzato 291.380 spettatori in quattro partite in casa, con una media di 72.845 e una percentuale di riempimento dell'impianto del 96,20%. Distanziati il Milan (213.718 e 71.239 di media e una percentuale di riempimento di 94,08%) e la Roma (192.664 con 64.221).

Nettamente più indietro tutte le altre: il Napoli non arriva a 50.000 di media ed è quarto davanti a Lazio con poco più 43.000 e Juventus, di poco sopra i 40.000.

