È caos tra Spagna e Francia per il rinnovo di Kylian Mbappé con il Paris Saint-Germain, arrivato a cifre davvero inaccessibili per la maggior parte dei club. E la Liga non ha preso bene la cosa, visto che il giocatore era dato ormai a un passo dal Real Madrid. Secondo le emittenti spagnole SER e COPE, la Liga è pronta a fare ricorso contro l’accordo di rinnovo siglato tra l’attaccante e il PSG. L’organizzazione presieduta da Javier Tebas considera infatti l’operazione fortemente contraria ai principi del Fair Play Finanziario propugnati dalla UEFA. Sul fronte spagnolo c’è fiducia sulla possibilità di ottenere addirittura la sospensione del PSG dalle competizioni europee.