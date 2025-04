"Nulla è ancora perduto". Così Lothar Matthäus prova a incoraggiare il Bayern Monaco dopo la sconfitta di martedì contro l'Inter nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Il doppio ex del match, oggi opinionista di Sky Sports Deutschland, ricorda a questo proposito un precedente che riguarda proprio le due squadre: "Il miracolo dell'Inter è già avvenuto e il Bayern, come il calcio tedesco, ha grandi ricordi di San Siro visto che nella stagione 1988-1989 riuscì a ribaltare un 2-0 subito all'andata dai nerazzurri in casa vincendo 3-1 e passando il turno. Poteva finire 10-3 per l'Inter, ma Raimond Aumann ha offerto una prestazione di livello mondiale in porta e ha giocato la partita della sua vita".

Non è comunque una sfida facile dal punto di vista del tifo per Matthäus, perché "due cuori battono nel mio petto. Non è bello dover soffrire o piangere per una sola squadra. Sento un legame incredibile con l'Inter e i tifosi mi ricordano ancora con enorme affetto. Per me, comunque, "l'Inter non è la favorita. So quali sono le qualità del Bayern Monaco".