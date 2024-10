Continua ad emergere alle cronache il cospicuo materiale d'indagine da parte della Procura di Milano a proposito dell'inchiesta 'Curve', inchiesta che ha portato in manette vari esponenti del tifo organizzato meneghino e che coinvolce direttamente e indirettamente giocatori, ex calciatori, allenatori, e vair elementi di spicco del mondo del calcio interista e milanista. Uno dei nomi che riguardano l'Inter, emerso dalle intercettazioni di Ferdico, è anche quello di Marco Materazzi, come già detto nelle scorse ore.

L'ex difensore nerazzurro, non indagato, è "ritenuto ancora molto vicino alla Società Interista e allo stesso tempo legato ad esponenti della Curva Nord [...]. La vicinanza dell'ex calciatore al direttivo è testimoniata anche dalla sua presenza alla riunione del tifo interista il 14 settembre 2023, occasione nella quale vi è stata la pubblicizzazione della birra commercializzata proprio da Materazzi e la promessa (documentata nel corso di una intercettazione telefonica) di Ferdico (e Beretta) ad impegnarsi affinché, in futuro, si concretizzasse la vendita esclusiva di tale bevanda nell'eventuale prossimo stadio interista" fanno sapere i pm e riporta il Corriere della Sera.