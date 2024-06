Anche Marco Materazzi, alla Gazzetta dello Sport, commenta il percorso dell'Italia a Euro 2024 proiettandosi agli ottavi contro la Svizzera. "Oggi le favorite non esistono quasi più e con la Svizzera non vinci mai facile, neanche in amichevole - sottolinea Matrix -. Yakin ha gente che gioca in

Germania, Inghilterra, Italia, una squadra quadrata con buone individualità e un portiere come Sommer, sottovalutato ma esperto: mi ha impressionato contro la Germania per sicurezza tattica e condizione atletica. Però il problema non può essere la Svizzera, il problema non deve essere l'Italia. Che, l'ho sempre detto, soffre i gruppi, poi va. Se passiamo può esserci un'autostrada".