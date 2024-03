Marusic a tempo scaduto regala alla Lazio tre punti importantissimi. nella sfida contro la Juventus. Diverse occasioni sulla sponda biancoceleste, soprattutto nel primo tempo con Castellanos e nella ripresa con Luis Alberto, ma serve il guizzo finale per mettere avanti il muso. Si stava avvicinando il Ttrzo pareggio consecutivo per la truppa di Allegri, che conclude il mese di marzo senza vittorie. Un'altra delusione per i bianconeri. 7 punti nelle ultime 9.