L'operatore di mercato Giocondo Martorelli, intervenuto su TMW Radio, si è espresso così sul campionato di A: "La Juventus è la regina del mercato, Giuntoli ha stravolto tutto. Non mi aspetto sviluppi tali che potessero stravolgere gli equilibri. La Juve ha cambiato tanto con giocatori importanti. Hanno cercato di accontentare in tutto e per tutto Motta. Ho avuto il piacere di parlare con Giuntoli al mare quest'estate. La sua volontà primaria è sempre stata quella di portare Koopmeiners a Torino. E alla fine ci è riuscito. Ora la Juventus ha l'occasione di giocarsela alla pari con l'Inter".