Pier Paolo Marino, interpellato dai colleghi de Il Mattino, è intervenuto sulla lotta Scudetto, spiegando le proprie convinzioni personali e non solo. Di seguito la sua analisi: "In questo Napoli di Conte vedo la stessa amalgama che si era creata tra Spalletti e la squadra. Napoli e Inter per lo scudetto? Io penso di sì. Anche se l’Atalanta può essere il terzo incomodo nel rush finale. Insomma, l’outsider".