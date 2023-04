Seconda direzione stagionale con l'Inter in campo per il maresciallo Livio Marinelli, arbitro designato per il match di domenica dei nerazzurri al Castellani contro l'Empoli. Marinelli aveva già diretto infatti la sfida del Picco che ha visto l'Inter cadere per mano dello Spezia vittorioso 2-1 lo scorso 10 marzo, primo ko dopo tre vittorie nelle precedenti tre partite.