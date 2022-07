Massimo Marianella vota la LuLa come attacco più forte della Serie A. "Il ritorno di Lukaku fa la differenza in Italia - esordisce il telecronista dagli studi di Sky Sport -. È un attaccante devastante quando è in condizione e adesso ha la motivazione giusta, ha dimostrato di volere questa davvero questa maglia. Se l’Inter resterà così, con Lautaro Martinez e Lukaku in attacco, penso che per intesa, gol e adattabilità l'uno all'altro, questa è forse la miglior coppia d’attacco d'Italia".