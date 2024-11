Massimo Marianella ha parlato a Radio Firenze Viola in vista della partita di domani sera. Come si batte l'Inter? "Facendo un gol in più. A parte gli scherzi, con un po' di leggerezza e sfrontatezza. Questa Fiorentina è clamorosamente diventata pratica. A Como vince non giocando benissimo e con qualche errore, i dirigenti con cui ho parlato non erano neanche troppo contenti e di questo io sono felicissimo perché significa che c'è ambizione e che non ci si fa guidare dal risultato. Tutta la struttura sta crescendo e di questo bisogna dare merito a questa società. L'Inter è sempre la più forte in Italia, ma forse meno rispetto ad altri anni: concede qualcosa in difesa e va attaccata, io non la aspetterei troppo. La Fiorentina può vincere e può farlo a cuor leggero", ha concluso.