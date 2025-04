L'ex calciatore Dario Marcolin, ai microfoni de Il Mattino, ha analizzato i problemi del Napoli e la corsa Scudetto in Serie A: "Siamo già alla sesta o settima gara gestita in questo modo. I motivi potrebbero essere da ricercare nella condizione fisica, ma è possibile anche che tutto questo sia dovuto a un discorso psicologico. Poi ci sono gli avversari in campo e i rossoblù stanno benissimo, hanno dimostrato di avere certamente qualcosa in più".

La lotta Scudetto resta aperta.

"Apertissima, direi. L'obiettivo di Conte era arrivare dopo Bologna mantenendo il distacco di 3 punti invariato. Per me è tutto in linea con la sua filosofia per le ultime settimane".

Cosa vuol dire?

"Il Napoli ha il calendario dalla sua parte. Le sette avversarie che deve affrontare da qui alla fine le ha già battute nel girone di andata. Non è così per l'Inter che per altro ha la Champions che ti può lasciare scorie. Ecco perché non sono così pessimista per il Napoli. Anche perché la gestione di alcune partite da parte di Simone Inzaghi non è così pulita. Conte ha più lettura di questi cambi importanti. Secondo me il periodo down del Napoli è finito. Sono fiducioso anche alla luce di quello che ho visto a Bologna".