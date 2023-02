Claudio Marchisio è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva per commentare le difficoltà che stanno affrontando le inseguitrici del Napoli: "A parte il Napoli che sta facendo un campionato a parte, tutte le altre stanno affrontando diversi problemi: chi ha problemi di gioco, chi non è in forma. Tutte hanno problemi, Inter, Milan e Roma".