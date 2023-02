Il Napoli non si ferma più e lo scudetto sembra già assegnato. Cosa ci sta dicendo questo campionato?

"Il Napoli ha messo in campo una serie di situazioni che hanno dato vita a una stagione straordinaria, forse irripetibile. Non sta lasciando neanche le briciole agli avversari. Questo però non significa che le altre squadre debbano stare a distanza siderale dal Napoli. L’Inter, per esempio, che ha vinto sette delle ultime nove, è a 13 punti. Sicuramente ci sono dei meriti del Napoli ma parliamo del maggior distacco nell’era dei tre punti a questo punto del campionato. Ci sono dei demeriti degli avversari. I Campioni d’Italia sono irriconoscibili da almeno un mese per una serie di fattori. Fino al 2-2 contro la Roma era un buon Milan, che concedeva un po’ di più ma aveva un’identità ben precisa. Da lì si è spento il Milan e non ha più ritrovato sé stesso e credo dipenda dalla testa".

Cosa sta succedendo al Milan?

"Leao non sta ripetendo la straordinaria stagione passata e non penso che sia solo legato alla questione contratto. Solo Giroud sta facendo meglio dello scorso anno, la difesa è irriconoscibile. La solidità dello scorso anno si è persa e a questo bisogna aggiungere anche i tanti infortuni. In questo momento sarebbe sbagliato continuare a perseguire una strada che non porta risultati, va fermata l’emorragia. È compito dell’allenatore cambiare, lo ha fatto nel derby. Ha snaturato il Milan offensivo e aggressivo, ma era reduce da troppi gol subiti. È più pericoloso cambiare pelle o insistere sulla strada che non funziona? Pioli ha cambiato perché serviva qualcosa di diverso, ha appeso il cartello ‘lavori in corso’ e cerca di trovare una soluzione. È chiaro che ci stanno le critiche anche per Pioli, anche lui ha delle responsabilità ma sta cercando di fare qualcosa di diverso".