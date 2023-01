Milan Skriniar ha deciso che non rinnoverà il suo contratto con l'Inter. La notizia, che era filtrata ufficiosamente negli scorsi giorni, è stata certificata ieri dalle parole del suo agente Roberto Sistici, in esclusiva per Telenord, proprio mentre in campo la squadra di Inzaghi rimaneva in dieci contro l'Empoli per l'espulsione del difensore slovacco. Una situazione inedita anche per Luca Marchetti, che ne ha viste tante da esperto di mercato di Sky Sport: "Lo avevamo detto che Skriniar aveva detto no all’Inter, lo abbiamo scoperto ieri con un timing particolare: penso sia la prima volta che un agente parli durante la partita di un suo assistito - le sue parole a TMW Radio -.