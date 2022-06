Paulo Dybala può essere un'idea di mercato del Milan? Incalzato sulle frequenze di TMW Radio, Luca Marchetti fa il punto sulla situazione della Joya: "Al momento Dybala è in stand-by con l’Inter e non ha altre offerte - dice l'esperto di mercato di Sky Sport -. Oggi alle cifre che ha in testa il Milan non è competitivo, ma se dovesse abbassare le pretese secondo me i rossoneri busseranno alla porta dell’argentino".