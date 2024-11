L'ex portiere Luca Marchegiani, ospite su Sky Sport, ha commentato il pareggio tra Inter e Napoli: "La partita è stata equilibrata, ma non molto brillante dal punto di vista tecnico. L'Inter ha avuto più occasioni, ma anche l'ultima chance di Simeone è stata importante. Meret ha giocato bene, ma non ha dovuto affrontare tiri complicati. Le conclusioni dell'Inter erano tutte a figura. Il problema per Calhanoglu è che la colpisce di collo, e tende ad allontanarsi la palla. Serviva più forza per deviarla, perché la palla scendeva."

Passando alla classifica, Marchegiani ha osservato che la vera responsabilità del fatto che nessuna squadra stia prendendo il largo sia dell'Inter, non del Napoli. "Il Napoli ha provato, ma è stato l'Inter a non riuscire a scappare via. All'inizio sembrava che la Juventus potesse farlo, ma poi non si è confermata, mentre squadre come Fiorentina e Lazio stanno sorprendendo positivamente, e sono giustamente in alto."

Riguardo al rigore concesso all'Inter, l'ex portiere ha espresso dubbi sulla decisione dell'arbitro. "Tutti abbiamo avuto la sensazione che fosse una protezione regolare da parte di Dumfries, ma è al limite. Non è vero che a centrocampo non vengono fischiati questi contatti. L'arbitro non ha letto bene il movimento e le intenzioni di Anguissa. Frattesi? Il Napoli aveva difficoltà a ripartire, e Inzaghi ha preferito mettere in campo giocatori di palleggio per muovere meglio l'azione. Non era una scelta contro Frattesi, ma una decisione legata all'andamento della partita", ha concluso.