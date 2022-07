E' ancora troppo presto per sbilanciarsi in pronostici sulla lotta scudetto 2022-23, secondo Matteo Marani, stuzzicato sul tema nel suo intervento in diretta per Sky Sport: "Non mi faccio tirare dentro, mancano due mesi alla fine del mercato e non sono ancora partiti i ritiri - puntualizza il giornalista -. Qualche club magari è più avanti, come l'Inter che ha già fatto operazioni interessanti: penso a Mkhitaryan e ad Asllani, finalmente l'alternativa a Brozovic che mancava. Poi c'è Lukaku, che è un grande ritorno; l'unica riflessione è che il suo modo di giocare con Conte non credo sia riproducibile. Servirà equilibrio per sprigionare la sua forza, Inzaghi lo troverà".