Qual è in questo momento la squadra favorita per lo scudetto? Matteo Marani vota l'Inter e spiega le motivazioni dagli studi di Sky Sport: "Scelgo l'Inter perché l'Inter questo scudetto l’ha vinto, l’ha perso e ora lo può rivincere - dice il giornalista -. A dicembre tutti eravamo convinti fosse la squadra nettamente più forte del campionato, poi è cominciato un periodo buio che ha frenato fin troppo e che porta a farsi delle domande. Se avesse perso con la Juventus, sono convinto che l'Inter avrebbe perso il campionato. Però credo che in quella vittoria l'Inter in qualche modo sia tornata a vincere questo campionato. All’inizio pensavo che Inter e Juve fossero le squadre più forti in assoluto: la Juve è mancata, l'Inter ha avuto un periodo di grande difficoltà ma sulla carta queste due rimangono le più forti".