Matteo Marani, sulle frequenze di Sky Sport, ha commentato l'avvio di Lukaku al ritorno in nerazzurro nel match di ieri che l'Inter ha vinto al 'Via del Mare': "Si è presentato nel migliore dei modi, durante la partita ha fatto bene le sponde. Diventa devastante in ripartenza e con Conte lo è stato. Quando si lancia nello spazio ha forza, potenza e fa la differenza. L'Inter di ieri è molto in linea a quella dell'anno scorso, sono curioso di vedere cosa farà Inzaghi con Lukaku".