Non sono passate inosservate agli spettatori le condizioni precarie del manto erboso dell’Adriatico nel corso dell’amichevole tra l’Inter e il Villarreal, terminata 4-2 in favore degli spagnoli. Inter TV informa che fino all’ultimo momento è stata in dubbio anche la possibilità di disputare o meno la partita. Le squadre volevano infatti evitare il rischio di infortuni, possibile giocando su un campo del genere. Alla fine si è deciso di disputare ugualmente la gara, conclusasi con il risultato che tutti sappiamo.