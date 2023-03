La Nazionale italiana torna a giocare nello stadio del Napoli dieci anni dopo l'ultima volta, per sfidare l'Inghilterra, proprio nel momento in cui la squadra della città si è messa in tasca 3/4 di scudetto grazie a un calcio spettacolare espresso da agosto. "Il Napoli ha sempre fatto cose ottime, s'è sempre qualificato in Europa e ha sempre lottato per il vertice - ha sottolineato il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa -. Quest'anno è il momento più bello, la squadra gioca davvero bene, è una squadra che potrebbe fare qualsiasi cosa.