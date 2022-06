A pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro la Germania che chiuderà la stagione della Nazionale italiana, Roberto Mancini torna a parlare ai microfoni di Rai Sport di Wilfried Gnonto, giocatore rivelazione di questa ultima parentesi azzurra: "Quello che mi ha colpito di Gnonto è che è giovane ma fisicamente è molto forte e sa giocare. Ha una logica nel giocare. Non è un ragazzino di 18 anni e questo è importante. Alla sua età giocavo da due anni, ma perchè ho avuto la fortuna di trovare un allenatore come Tarcisio Burgnich che rischiò. Non finirò mai di ringraziarlo".