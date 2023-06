Nella conferenza stampa post Olanda-Italia, il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini ha parlato anche di Retegui, attaccante del Tigre accostato all'Inter sul mercato. "Non è facile conoscere il calcio europeo ed è difficile soprattutto se ti marca uno come Van Dijk. Lui ha qualità enormi, se viene a giocare in Europa migliorerà tantissimo".