Dopo lo 0-2 rifilato all'Ungheria nell'ultimo match di Nations League, il ct della Nazionale azzurra Roberto Mancini si è concesso ai microfoni della Rai per commentare la qualificazione alle Final Four e la vittoria della sua squadra.

"Abbiamo fatto bene per 70 minuti, gli ultimi 20 non mi sono piaciuti. Sul 2-0 però dovevamo tenere la gara più sotto controllo, ma sono comunque contento - le sue parole -. Siamo stati bravi a rimettere su il gruppo dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale, ora dobbiamo solo superare il mese di dicembre. E' ancora difficile, poi penseremo alle Final Four e alla qualificazione ai prossimi Europei".