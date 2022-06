Intervistato da Rai Sport, Roberto Mancini ha risposto ai primi complimenti intorno alla nuova Italia, che dopo il pareggio con la Germania e la vittoria contro l'Ungheria stasera sfida l'Inghilterra a Wolverhampton per la terza giornata di Nations League: "Riscontri positivi e incoraggianti? Penso ci vogliano un po' di calma e tempo. Sono state fatte due buone partite con ragazzi che non avevano quasi mai giocato insieme. Però ci vuole tempo per diventare una squadra. La strada è ancora lunga, noi speriamo il meno lunga possibile, sapendo che non sarà così tutto semplice", le parole del ct degli Azzurri.