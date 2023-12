"La Superlega? Penso che non sia una buona idea ma al tempo stesso che c'è la possibilità di organizzare un evento che logicamente interessa dei grandi club. Sono degli eventi ad inviti per la storia e per il prestigio, ma non tengono conto del merito sportivo. Noi siamo un paese che vive di merito sportivo". E' il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto alla cerimonia dei Collari d'Oro.

"Le società di calcio non sono delle semplici Asd - sono le parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Qualcuna è quotata in borsa e non mi stupisco, guardate quello che è successo in altri sport a cominciare recentemente dal golf, ma ne potrei parlare in molte discipline, dove ci stanno delle sirene che magari attirano di più per opportunità di business supplementari o nuovi rispetto al puro e semplice merito sportivo. Io rappresento un mondo e devo difenderlo".