C'è anche Giovanni Malagò tra i protagonisti intervenuti dal palco del 'RCS Sport Industry Talk' in corso a Milano. Il presidente del CONI tocca anche il tema delle riforme nel mondo del calcio italiano parlando della Serie A: "Credo che già oggi si stia facendo tanto per migliorare lo stato dell'arte di una situazione che è oggettiva. Diciamo che se hai una squadra che 25 anni fa era al top e oggi è quarta, magari rischiano di finire quinta, allora vuol dire che si poteva far meglio e che non è stata valorizzata la nostra proposta".

Ma quali sono le cause? Malagò parla di "errori di governance, perché diversi soggetti hanno preferito fare acquisti e non pianificare le infrastrutture sul lungo periodo. E poi serve una collaborazione tra Lega Serie A, FIGC, CONI e Governo con un piano di prospettiva non di breve termine che possa permettere all'Italia di tornare a vincere non il campionato, ma la sfida del Paese che ha il miglior campionato".