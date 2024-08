L'ex allenatore della Juventus Gigi Maifredi, interpellato dai colleghi di Tuttojuve.com, ha inquadrato la lotta al vertice. Sei rimasto colpito dai risultati delle altre, specialmente le milanesi, che non sono riuscite a vincere? "Niente di più, niente di meno. Ho vissuto anche io gli inizi di campionato e non bisogna credere ai primi verdetti, resto convinto del fatto che i giudizi saranno più veriteri tra 7/8 partite".

Fa bene la Juve ad aspettare Koopmeiners?

"E' fuor di dubbio che con l'olandese ci sarà qualcosa in più, anche perché l'Inter non sarà quella di Genova per tutta la stagione. Per contrastare i nerazzurri dovrai esser forte tutto l'anno, non sporadicamente. E' arrivato Kalulu, che per me è un buon giocatore, e con un esterno puoi sicuramente rendere più competitiva la tua rosa".