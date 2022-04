Traguardo clamoroso per la Macedonia, che si trova a una partita di distanza dal Mondiale 2022. La partita in questione, tuttavia, non è una delle più semplici: i macedoni dovranno affrontare il Portogallo. Eljif Elmas si è proiettato così verso la sfida: "La gara che ci attende potrebbe essere una delle più difficili di sempre, la più emozionante per i giocatori che sono qui - le parole al sito ufficiale della Federazione -. Abbiamo 90 minuti per realizzare un sogno che avevamo fin da bambini. Un sogno che non è solo il nostro, ma quello di tutto il Paese. Non possiamo perdere questa occasione, dobbiamo dare tutto in campo per poter raggiungere il Qatar".