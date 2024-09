Massimo Orlando, interpellato dai colleghi di TMW Radio, ha parlato di diversi argomenti. Inter, preoccupa che Lautaro sia ancora a secco? "Certo che non abbia ancora timbrato fa strano. Ma è la grandezza dell'Inter che può permettersi questo, ma intanto ha Thuram che la mette dentro con continuità. Per me è solo questione di minuti, si sbloccherà".