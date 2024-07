Buona la prima per il Lugano che nell'esordio stagionale in campionato contro il Grasshoppers si è imposta per 2-1 propiziando la nuova annata al meglio. A fine partita, il tecnico degli elvetici Mattia Croci-Torti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala conferenza durante l'analisi post-gara. Di seguito alcune parole del tecnico del club svizzero, che si è soffermato a rispondere anche sul nuovo arrivato Mattia Zanotti.

Sei partito con uno solo dei nuovi acquisti, il terzino haitiano/canadese Zachary Brault-Guillard. Come giudichi la sua partita?

"Zach l’anno scorso è stato con noi una settimana in prova e mi aveva convinto. Sapevamo che a destra avevamo una lacuna e con lui e Zanotti penso che possiamo veramente fare molto bene. Più giocatori abbiamo con questa qualità e maggiori possibilità abbiamo di vincere le partite" ha detto.