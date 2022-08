Federico Bernardeschi, ex giocatore della Juventus passato durante questa finestra di mercato in MLS al Toronto, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di SportWeek, soffermandosi in particolar modo sulla sua ex squadra. "La Juve non solo lotterà per lo scudetto, ma può vincerlo - le sue parole -.C’era bisogno di prendere 2-3 giocatori top. Dopo tanti cambiamenti un periodo di assestamento è fisiologico".