Mediaset rinnova il suo impegno nella lotta alla la pirateria online, sostenendo le iniziative dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e aderendo alla piattaforma "Piracy Shield" in qualità di titolare dei diritti.

Questo impegno, si legge in una nota dell'azienda di Cologno Monzese, si traduce con l'applicazione delle nuove disposizioni legislative contro la pirateria, particolarmente rilevanti nel contesto delle partite di Coppa Italia. Per questo, Mediaset ha attivato la procedura prevista dalla legge 93/23 in collaborazione con AGCOM, ottenendo da subito risultati tangibili e concreti.

Su iniziativa di Mediaset, solo nell'ultimo turno di Coppa Italia sono stati bloccati 67 siti webed IPTV che trasmettevano illegalmente le partite in diretta. Questo risultato dimostra l'efficacia delle misure adottate e la volontà di Mediaset di contrastare in ogni modo un fenomeno criminale che danneggia non solo i creatori di contenuti e i titolari dei diritti d'autore, ma anche l'intera industria dello sport e dell'intrattenimento.

Da sempre, Mediaset sostiene progetti come il "Piracy Shield" di AGCOM, dichiarando "tolleranza zero" verso ogni forma di pirateria online e di crimini informatici. I diritti di chi investe in creazione, produzione e diffusione di contenuti originali devono essere difesi con determinazione per la promozione di un ambiente digitale sicuro e per la tutela di tutti i lavoratori dell’industria audiovisiva.