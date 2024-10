Intervenuto su Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Luciano Castellini, parlando della lotta al vertice. Di seguito le sue parole riprese dai colleghi di TuttoNapoli: "Scudetto? L’Inter è sotto pressione, ma ci vuole carattere per essere sempre al 100%. I nerazzurri hanno tutto per ripetersi, compreso i piedi per terra. Ora è ancora presto, però, per parlare di Scudetto"ha concluso.