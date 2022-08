Sarebbe stato più facile affermarsi subito in una difesa a tre come quella di Inzaghi. No?

"Sì, sarebbe stato più agevolato. Nella Juventus è stato impiegato sul centrosinistra, ma lui è di piede destro. Lo fece anche con me, non avendo un mancino era quello che più si adattava meglio a questo ruolo. Onestamente, però, fa senso parlare di un adattato in un top club come la Juve che nella sua storia è sempre stata in grado di avere degli specialisti in ogni zona di campo".